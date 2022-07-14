تحذير لمرضى القلب والسكري: احترسوا من الحرارة المرتفعة

2022/07/14 | 10:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر خبراء من أن التعرض للشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يؤدي إلى ضغط خطير على القلب ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ترتفع المخاوف من أضرارها على الجسم، لاسيما لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية.وقالت الطبيبة في مؤسسة القلب البريطانية، جوان وايتمور، لصحيفة “ذا صن”: “يمكن أن تكون أكثر […]

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