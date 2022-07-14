2022/07/14 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخطوط الجوية تبدأ رحلاتها العكسية لنقل الحجاج العراقيين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:11

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