تردد غريب يشبة نبضات القلب في الفضاء يحير العلماء

2022/07/14 | 10:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أثار تردد جديد من الفضاء العميق فضول العلماء بعد أن التقطوا صوتا يشبه نبضات...

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