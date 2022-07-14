2022/07/14 | 10:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبرت مصادر سياسية عراقية ان مطالبة مجموعة من النواب الامريكيين للرئيس الامريكي جو بايدن...

ظهرت المقالة نواب امريكيون يتدخلون بالشأن العراقي: قانون تجريم التطبيع يعادي السامية أولاً على المسلة.

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