2022/07/14 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة الطقس: حرارة ثلاث محافظات تقترب من الـ50 مئوية وتصاعد للغبار في هذه المناطق المركز الخبري الوطني.

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