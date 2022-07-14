اللجنة المكلفة بالصلاة الموحدة تستأجر قطار البصرة لنقل المصلين الى بغداد

2022/07/14 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خصصت وزارة النقل، اليوم الخميس، قطارا لنقل المصلين من محافظة البصرة الى بغداد لاداء صلاة الجمعة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المركزية المشرفة على الصلاة، التابعة للتيار الصدري قامت بتأجير القطار لنقل المصلين من محافظة البصرة الى بغداد بعد نفاد جميع السيارات اليوم الخميس".

وأضاف، ان "القطار سينطلق من محافظة البصرة الى بغداد في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم ليصل العاصمة فجر يوم الجمعة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الى صلاة جمعة موحدة في العاصمة بغداد، حيث شكل لجنة مشرفة على هذه الصلاة التي من المتوقع ان تكون مليونية بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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