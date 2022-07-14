ديالى.. انتشال جثتي طفلين بعد غرقهما بجدول زراعي في بعقوبة

2022/07/14 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اعلن عضو جمعية حقوق الانسان، احمد السعدي، اليوم الخميس، انتشال جثتي طفلين غرقا في جدول زراعي جنوب غرب بعقوبة.

وقال السعدي لـ (بغداد اليوم)، إن "مفرزة الشرطة النهرية انتشلت جثتي طفلين غرقا في جدول زراعي قرب ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس في حادثة مؤلمة".

وأضاف، أن "الحادث رفعت اجمالي ضحايا الغرق في الانهر والجداول المائية بديالى خلال 2022 الى 24 ضحية اغلبهم من الاطفال والشباب".

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