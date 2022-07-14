الصحة العالمية تدعو لارتداء الكمامة بعد تزايد الإصابة بفيروس كورونا

2022/07/14 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام

منظمة الصحة العالمية، جميع دول العالم

للعودة إلى ارتداء الكمامة بسبب تزايد

حالات الإصابة بفيروس كورونا

وقال غيبريسوس أنه يجب على جميع دول

العالم “تنفيذ تدابير مج

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