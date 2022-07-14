2022/07/14 | 10:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اتهم عضو الإطار التنسيقي في تيار الحكمة رحيم العبودي، 07/14/2022، جهات مستفيدة بالوقوف وراء...

ظهرت المقالة عضو بالاطار: جهات مستفيدة تقف وراء تسريب المقطع الصوتي لخلق فتنة أولاً على المسلة.

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