الاطاحة بقيادي “داعشي” نفذ عمليات ارهابية في 4 محافظات عراقية

2022/07/14 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر مطلع، الخميس، بالقاء القبض على قيادي بتنظيم “داعش” الاجرامي على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريقا استخباريا مشتركا نجح من الاطاحة بقيادي خطير في تنظيم داعش الارهابي قرب جسر السندية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بعد عملية تعقب استمرت ايام عدة”.واضاف المصدر،ان” […]

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