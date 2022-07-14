نائب عن القانون يدعو لرفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد تركيا بشأن المياه

2022/07/14 | 10:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، 07/14/2022، ان حرب المياه التي...

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