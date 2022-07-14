نادي الشرطة يكشف سبب تأخر الإعلان عن صفقاته الجديدة

2022/07/14 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نادي الشرطة الرياضي، أن أموراً شخصية للاعبين تؤجل الإعلان عن صفقات القيثارة الخضراء الجديدة.وقال مدير الدائرة الإعلامية لنادي الشرطة حسين الخرساني في بيان إن “كل تعاقداتنا تسيرُ وفق ما خططَ لها ووصلنا إلى مراحل متقدمةٍ مع عددٍ من اللاعبين المحليين المحترفين، وحسب المراكز التي شخّصها الملاكُ التدريبي، وعدمُ الإعلان عنها يعودُ […]

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