2022/07/14 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات في سريلانكا، يوم الخميس، حظرا للتجول، فيما قال المتظاهرون المعارضون للحكومة، إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها.وفرضت السلطات حظرا للتجول يبدأ من الساعة 12 ظهر الخميس، ويستمر حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سريلانكا..



حظر تجول ووعود بتسليم قصر الرئاسة المركز الخبري الوطني.

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