محكمة روسية تدين حليف نافالني بتهمة

2022/07/14 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت محكمة في موسكو أحد آخر معارضي الكرملين البارزين الموجودين في روسيا، إيليا ياشين، قيد الحجز الاحتياطي، الأربعاء، لانتقاده الحرب في أوكرانيا.

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