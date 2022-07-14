2022/07/14 | 10:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات في سريلانكا، اليوم الخميس، حظرا للتجول، فيما قال المتظاهرون المعارضون للحكومة، إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها.وفرضت السلطات حظرا للتجول يبدأ من الساعة 12 ظهر الخميس، ويستمر حتى الخامسة من فجر يوم الجمعة.ونقلت “فرانس برس” عن متحدثة باسم المتظاهرين المعارضين للحكومة في سريلانكا، والذين اقتحموا منزل الرئيس غوتابايا […]

ظهرت المقالة سريلانكا تغرق في الفوضى..



حظر تجول ووعود بتسليم قصر الرئاسة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سريلانكا تغرق في الفوضى.. حظر تجول ووعود بتسليم قصر الرئاسة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سريلانكا تغرق في الفوضى.. حظر تجول ووعود بتسليم قصر الرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).