نادي دوميز .. عام من الاجتهاد

2022/07/14 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاويلم يمضِ سوى عام واحد على تأسيس نادي دوميز الرياضي في محافظة كركوك إلا إن الإدارة استطاعت من خلال عملها ومثابرتها بمواردها المالية المحدودة من تحقيق أفضل النتائج واستقطاب اللاعبين الموهوبين بجميع الفعاليات الرياضية . وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي رواء العتابي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس ، أن " النادي حديث التأسيس ومضى عام واحد فقط على تأسيسه وذلك لحاجة المناطق في جنوب المحافظة إلى وجود أندية رياضية لرعاية الموهوبين من اللاعبين الشباب وهي نقطة تحول أيضا لاحتضان الشباب لابعادهم عن الظواهر السلبية ".واضاف العتابي ان " ادارة النادي عملت منذ اللحظة الأولى على رعاية جميع المواهب على الرغم من اعتمادها بشكل كامل على الجهود الشخصية من أعضاء الهيئة الإدارية لدعم اللاعبين وتقديم الدعم المالي لهم سواء في المشاركات المحلية داخل كركوك أو خارجها".وتابع العتابي :" في كركوك لايوجد اهتمام حقيقي من قبل المسؤولين بالمحافظة بالرياضة بشكل عام وتقتصر الأندية في تمويلها على تبرعات الخيرين من الأثرياء من أهالي المحافظة والمحبين للرياضة الأمر الذي أبعد جميع ممثلي كركوك في حجز مقعد في دوري الأضواء الكروي فضلاً عن عدم الاهتمام بالأندية وتخصيص منح سنوية لها من قبل المحافظة كما تعمل المحافظات الأخرى الأمر الذي جعلنا متأخرين جداً واكتفينا بالاعتماد على الجهود الذاتية من قبل الهيئات الإدارية في تمويل فرقنا الرياضية". واوضح العتابي أن "مناطق جنوب كركوك فيها مواهب كثيرة وعمدنا على تأسيس نادي دوميز ولاحظنا الإقبال الكبير من قبل اللاعبين لتمثيل النادي في البطولات التي تقيمها الاتحادات الفرعية أو المركزية الأمر الذي منحنا حافزاً كبيراً على مواصلة العطاء في تأسيس رافد جديد للرياضة العراقية " .

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