2022/07/14 | 10:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحوزته ٢ كغم من الكريستال.. القبض على احد تجار الخدرات في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/14 | 10:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته ٢ كغم من الكريستال.. القبض على احد تجار الخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته ٢ كغم من الكريستال.. القبض على احد تجار الخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).