طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار للايام المقيلة

2022/07/14 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للايام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط الى (30-40) كم/س خلال النهار مسببة تصاعد الغبار، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (5-3) كم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (6-8) كم، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، درجات الحرارة ترتفع قليلا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط الى (30-40) كم/س خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار".

وأضاف ، أن "طقس يوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً، لا تغير في درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط الى ( 30-40 ) كم/س خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (4-6) كم، وفي المنطقة الشمالية الطقس صحو، درجات الحرارة ترتفع قليلا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، مدى الرؤية (8-10) كم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط الى (30-40) كم/س خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (4-6) كم".

وأشار إلى، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو يتحول الى مغبر في اقسامها الوسطى والشرقية وفرصة لحدوث عواصف ترابية فيها، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار الى ( 30-40 ) كم/س، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم وفي العواصف اقل من 1000 متر، وفي المنطقة الشمالية فالطقس صحو، درجات الحرارة تنخفض قليلا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (8-10) كم، اما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو مع غبار خفيف، لا تغير في درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط الى (30-40) کم/س خلال النهار مسببة تصاعد الغبار، مدى الرؤية (8-6) كم وفي الغبار (4-6) كم".

وأوضح البيان، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الاحد القادم في المنطقة الوسطى فالطقس صحو يتحول الى مغبر في اقسامها الوسطى والشرقية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار الى (40-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم، وفي المنطقة الشمالية فالطقس صحو، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، مدى الرؤية (8-10) كم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو مع غبار خفيف، درجات الحرارة ترتفع قليلا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط الى (30) كم/س خلال النهار مسببة تصاعد الغبار، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (4-6) كم".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى صحو، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (6-8) كم، وفي المنطقة الشمالية فالطقس صحو، لا تغير في درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (8-10) كم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو، درجات الحرارة تنخفض قليلا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (6-8) كم".

ادناه جدول توضيحي لحالة الطقس ليوم الخميس والايام المقبلة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار للايام المقيلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار للايام المقيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).