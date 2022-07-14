عملية انقاذ

2022/07/14 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – دهوك

انتشر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه ثلاثة عناصر من الشرطة وهم يحاولون انقاذ طفلين من الغرق بشكل مثير.

وظهر في المقطع المصور ثلاثة عناصر من الشرطة وهم يلاحقون الطفلين الذين جرفهما نهر زراعي في محافظة دهوك شمالي العراق.

وتم انقاذ الطفلين الا ان اثنين من عناصر الشرطة جرفتهما المياه بقوة نحو المصب دون ان يتضح مصيرهما .

وسجلت محافظة ديالى في وقت سابق من اليوم انتشال جثتين لطفلين غرقا في احد الانهر بقضاء بعقوبة.

فيما كانت محافظة السليمانية قد سجلت مطلع الاسبوع الجاري حالة غرق لاحد السياح من محافظة بابل.

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