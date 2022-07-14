العراق يبدأ بتسيير رحلاته لإعادة الحجاج من السعودية

2022/07/14 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن البدء بتسيير رحلاتها لإعادة الحجاج من السعودية.وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "بدأت بتنفيذ رحلتها العكسية الاولى لنقل 344 حاج عراقي من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الى مطار بغداد الدولي".

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