البيت الأبيض يكشف عن برنامج بايدن في السعودية وطريقة لقائه ولي العهد

2022/07/14 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي

جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيلتقي

العاهل السعودي الملك سلمان بن

عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن

سلمان في زيارته إلى السعودية التي تبدأ

غدا.

وأكد سوليفان الأ

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