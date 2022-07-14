وفاة والدة السفير العراقي بالأردن

2022/07/14 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير العراقي بالاردن حيدر

منصور هادي العذاري وفاة والدته

ونعى السفير العذاري والدته عبر

حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي،

وقال:"الوالدة في ذمة الله، اللهم ارحم

امي واغفر لها واجعل قبرها روضة

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