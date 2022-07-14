شاهد بالفيديو.. سألنا الناس .. شلون تقيم الآخرين وعلى أساس شنو تنطيهم قيمتهم الحقيقية؟

2022/07/14 | 10:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OJeqihJaLwA

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