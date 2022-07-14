2022/07/14 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يتعلق التغلب على الفشل والتخلص من هذا الشعور بمعرفتك أنك تستطيع أن تبدأ من جديد، ومن أجل ذلك سينبغي عليك أن تتغلب على الشعور بأنك فشلت، فالفشل في مشروع، كنت تخطط له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيفية التغلب على الفشل والتخلص من هذا الشعور المركز الخبري الوطني.

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