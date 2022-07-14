شباب العراق يباشر تدريباته استعدادا لكأس العرب في السعودية

2022/07/14 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد باشر منتخب الشباب العراقي لكرة القدم ،اليوم الخميس، تدريباته في مدينة أبها السعودية استعداداً لبطولة كأس العرب التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي، فيما بين الاتحاد العراقي أن هذه البطولة ليست “نزهة” […]

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