مسؤول ألماني محذرا: أسعار الغاز ستقفز 3 أضعاف في 2023

2022/07/14 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، ارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا بنحو 3 مرات على الأقل في العام القادم 2023 ما يعني أن المواطن الألماني سيتأثر بشكل كبير.وجاء ذلك بحسب ما نقلته جمعية التحرير Redaktionsnetzwerk عن Deutschland (RND) المسؤول الألماني.وقال المسؤول في المقابلة مع الجمعية: “يحتاج مستهلكو الغاز للاستعداد […]

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