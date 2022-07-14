"طريق سريع" للأزهار عابرٌ للمملكة المتحدة ينقذ النحل والفراشات.. كيف؟

2022/07/14 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل الجمعية الخيرية البيئية Buglife في المملكة المتحدة على بناء شبكة وطنية من مروج الزهور البرية التي قد تساعد بالحد من تراجع أعداد الحشرات.وقد تفاقمت المشكلة بالنسبة للحشرات الطائرة مثل النحل والفراشات في الآونة الأخيرة، التي تدنّى عددها بنسبة 60٪ خلال الـ17 عامًا الأخيرة، وفق جمعية Buglife.

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