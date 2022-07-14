الاطار: العامري لم ينسحب من العملية السياسية واقتربنا من حسم رئاسة الوزراء

2022/07/14 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد كريم , الخميس , ان اعلان رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعدم المشاركة في الحكومة او التنافس على منصب رئيس الوزراء تأكيد على ان التحالف ليس له أي طمع بالسلطة بل يريد الحفاظ على وحدة الوطن ، فيما اشار الى اقتراب الاطار من اختيار رئيس […]

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