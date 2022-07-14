مسلحون وقذيفة.. صورة سفير العراق في لبنان تثير ضجة وحسابه يبرر

2022/07/14 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور للسفير العراقي في لبنان حيدر البراك، وهو يطلق قذيفة "أر بي جي 7" (RPG-7) في منطقة البقاع، ما أثار موجة من الانتقادات، ومطالبات باستدعائه من قبل الخارجية العراقية.

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