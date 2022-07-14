علامات تؤشر على أن شخصا اخر يقرأ رسائلك في الفيسبوك

2022/07/14 | 11:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يملك تطبيق ماسنجر(Messenger) التابع لفيسبوك (FACEBOOK)، أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم،...

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