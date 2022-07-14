ارتفاع جرائم القتل في ولاية أميركية إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما

2022/07/14 | 11:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أوضح تقرير جديد أن جرائم القتل في لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما في النصف الأول من عام 2022.ووفق وكالة ” شينخوا” أوضح التقرير الذي صدر عن “كروستاون” وهي منظمة إخبارية غير ربحية تغطي أحياء لوس أنجلوس، أنه في الفترة من أول يناير […]

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