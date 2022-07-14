2022/07/14 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل بناية تجارية ضمن شارع السعدون بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع داخل بناية تجاربة ضمن شارع السعدون في العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل بناية تجارية ضمن شارع السعدون ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل بناية تجارية ضمن شارع السعدون ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).