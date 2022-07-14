نفط الشمال يبدأ مشواره اليوم في بطولة غرب آسيا لأندية السيدات

2022/07/14 | 11:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنطلق اليوم الخميس، النسخة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا لأندية السيدات التي يستضيفها الاتحاد الأردني اعتباراً من الخميس 14 تموز ولغاية 20 من الشهر ذاته.ويشهد اليوم إقامة مباراتين، تجمع الأولى عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد والأردن، نادي نفط الشمال العراقي مع نظيره فيروزة، وفي الثانية عند الساعة الثامنة مساءً يلتقي […]

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