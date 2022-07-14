بسبب خطأ غير مقصود.. ساندويتش يكلف امرأة 1800 دولار

2022/07/14 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف"ساندوتش صاب واي" امرأة أسترالية ما يقرب من 2000 دولار بعد "خطأ غير مقصود ارتكبته أثناء السفر"، وفقا لتقرير لمجلة "نيوزويك".

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