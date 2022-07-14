اجراءات عاجلة لانقاذ اشهر محمية للغزلان في العراق

2022/07/14 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى … كشف مدير المحمية البرية في ناحية مندلي شرق ديالى احمد ابراهيم، الخميس، عن نقل اكثر من 20 راس من اندر الغزلان العراقية.وقال ابراهيم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” محمية مندلي(90كم شرق بعقوبة) الخاصة بغزلان الريم العراقية عانت في الاشهر الماضية من مصاعب جمة تتعلق بالاعلاف والمياه ما ادى الى رصد نفوق بعضها “.[…]

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