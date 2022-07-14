الأمم المتحدة توصي الدول النامية بحظر العملات الرقمية

2022/07/14 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوصى موجز السياسة المنشور مؤخرًا من الأمم المتحدة الدول النامية باتخاذ إجراءات ضد العملات الرقمية، محذرًا من المخاطر المرتبطة بترك الصناعة غير منظمة.

في الوثيقة التي تحمل عنوان “ليس كل ما يلمع ذهب”، والذي نُشر لأول مرة في يونيو، ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن العيوب التي تتعرض لها هذه الدول من خلال العملات الرقمية تفوق بكثير الفوائد التي قد تجلبها للأفراد والمؤسسات المالية.



وتذهب الوثيقة إلى حد اقتراح الدول النامية بطلب التسجيل الإلزامي لجميع محافظ العملات الرقمية وحظر الإعلانات المتعلقة بالعملات الرقمية.

قالت بينيلوبي هوكينز، الخبيرة الاقتصادية وكبيرة مسؤولي الشؤون الاقتصادية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: “لا يتعلق الأمر بالموافقة أو الرفض على العملات الرقمية ولكن بالإشارة إلى أن هناك مخاطر اجتماعية وتكاليف مرتبطة بالعملات الرقمية”.



“هذه توصية تنطبق على أي منتجات مالية مضاربة أو عالية المخاطر حيث تكون العائدات غير مؤكدة”.

حذرت المنظمة الحكومية الدولية من أن العملات الرقمية يمكن أن تهدد الاستقرار المالي للدول النامية، وتعزز النشاط المالي غير المشروع، وتمنع السلطات من الحد من تدفق رأس المال، وتهدد السيادة النقدية للدول عن طريق استبدال العملات المحلية بشكل غير رسمي.

أوصى الموجز الحكومات “بجعل استخدام العملات الرقمية أقل جاذبية” من خلال فرض ضرائب على المعاملات باستخدام التكنولوجيا والمطالبة بالتسجيل الإلزامي للمحافظ الرقمية ومنصات تداول العملات الرقمية.



كما طرحت فكرة حظر المؤسسات المالية من امتلاك الأصول الرقمية ومنعها من تقديم خدمات مرتبطة بالكريبتو للعملاء.

كما اقترح المؤتمر أيضًا، أنه يجب على الدول النامية تقييد أو حظر الإعلانات من شركات الكريبتو في الأماكن العامة أو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى أنها “حاجة ملحة فيما يتعلق بحماية المستهلك في البلدان ذات المستويات المنخفضة من المعرفة المالية” والتي يمكن أن تؤدي إلى ”خسائر كبيرة “.

النصيحة الأخيرة للموجز هي أن تقوم الدول بتطوير أنظمة الدفع الخاصة بها والتي من شأنها أن تكون بمثابة منفعة عامة، بنفس الطريقة التي تعمل بها البنية التحتية الحكومية، واستكشاف إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

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