2022/07/14 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعرض الممثل السوري باسم ياخور، لهجوم بعد نشره صورة للسماء وخلفها صورة قوس قزح، معلقا عليها بقوله “ويبقى قوس قزح أجمل ما يمكن أن أشاهد”، وتم اتهامه بدعم المثلية الجنسية.وعلق ياخور عبر نشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب قوز قزح..



باسم ياخور يرد على اتهامه بدعم المثليين المركز الخبري الوطني.

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