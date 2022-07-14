2022/07/14 | 11:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zwCV3EpVmdo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة الثقة تحول دون الحلول... الحلّ بحكومة الخدمات؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة الثقة تحول دون الحلول... الحلّ بحكومة الخدمات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).