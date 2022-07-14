ضربة جديدة لهيرد في قضية التشهير بجوني ديب

2022/07/14 | 11:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفضت قاضية في فيرجينيا، طلبا كانت الممثلة أمبير هيرد قد تقدمت به لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها أمام زوجها السابق جوني ديب.وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته عشرة ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكنّ طلبهم […]

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