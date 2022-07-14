ديالى تعلن خطتها لمواجهة الموجة الخامسة لكورونا

2022/07/14 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن اعتماد خطة ثلاثية لمواجهة الموجة الخامسة لوباء كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "معدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا خلال تموز الجاري ارتفع بنسبة 40% قياسا بشهر حزيران ما يدلل باننا دخلنا في الموجة الخامسة للوباء".

وبين، أن "التوقعات بارتفاع الاصابات بعد نهاية عطلة عيد الاضحى المبارك واردة جدا خاصة وان معدل الالتزام بالارشادات الصحية محدود للغاية".

واضاف العزاوي، أن "صحة ديالى اعتمدت خطة ثلاثية المحاور لاحتواء ارتفاع معدل الاصابات خلال الفترة القادمة ابرزها تهيئة كل مراكز الحجر الصحية وخاصة الرئيسية في بعقوبة وبقية المدن".

واشار الى أنه "تمت زيادة في ضخ مادة الاوكسجين وخلق احتياطي عام مع تكثيف الندوات حول دفع الاهالي لاخذ اللقاحات المتوفرة حاليا في عشرات المراكز".

وفي وقت سابق، اعلنت دائرة صحة ديالى، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في اصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية سجلت 141 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 6 من لكوادر الطبية"، مشيرا الى أن "الاصابات باليوم السابق كانت 47 اصابة فقط".

وأضاف العزاوي، أن "ارتفاع الاصابات بمعدلات عالية مثيرة للقلق وتستدعي حرص اكبر من قبل الاهالي حيال تطبيق الارشادات والتعليمات الصحية من اجل احتواء ملف الانتشار".

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