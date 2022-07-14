2022/07/14 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / عبد الهادي الدراجي كان يستشعر عظمة المسؤولية وهدفية التكليف حينما بدأ التفكير في إيصال صوت المحرومين الى أصقاع العالم ، التقيته ذات مرة في لقاء خاص وكانت صلاة الجمعة بعدُ لم تبدأ ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاة وصلاة المركز الخبري الوطني.

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