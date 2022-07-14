لا تتفاجأ.. هذه الأسماك تقوم بتظيف أسنانك في تجربة غوص فريدة من نوعها بمصر

2022/07/14 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ترغب في تنظيف أسنانك؟ لا داعي لحجز موعد مع طبيب الأسنان بينما تستطيع تنظيفها مجانًا، والاستمتاع بتجربة غوص فريدة من نوعها في مصر.وبدورها، وثقت الغواصة الألمانية، أميرة باهر، تجربة تنظيف الأسماك لأسنانها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

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