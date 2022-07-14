أسعار النفط عند أدنى مستوى في نحو 3 أشهر

2022/07/14 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، دون مستوى 98 دولارا للبرميل، في ظل مخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعدما بلغ التضخم في تموز 2022 أعلى مستوياته في 40 عاما بالولايات المتحدة.وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت بغداد، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.27% إلى 95.08 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود […]

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