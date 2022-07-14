خلال أيام العيد.. اربيل تسجل أكثر من ألف حالة تسمم وقيء

2022/07/14 | 12:02 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت صحة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من ألف إصابة بالتسمم والقيء، وما يزيد عن 200 حالة ولادة خلال أيام العيد بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم صحة اربيل بژار موسى، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، إن صحة المحافظة سجلت خلال ايام عيد الاضحى 8435 حالة زيارة للمستشفى، بينها 267 ولادة، و 1013 حالة تقيئ و31 حالة إصابة بالتسمم”.

وبين أيضا أن “مستشفيات المحافظة شهدت 46 عملية جراحية خلال تلك الأيام”.

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