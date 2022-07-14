هل خالف المغرب

2022/07/14 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يدعي أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي احتفل بعيد الأضحى يوم الأحد، فيما كل البلدان المسلمة احتفلت به السبت.

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