2022/07/14 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالعودة إلى الإجراءات الاحترازية التي تخففت منها بعض الدول والتي منها ارتداء الكمامات.وطالب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دول العالم بالعودة إلى ارتداء الكمامة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).وقال غيبريسوس: “يجب […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تدعو دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات بسبب التزايد “المقلق” لإصابات كورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تدعو دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات بسبب التزايد “المقلق” لإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تدعو دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات بسبب التزايد “المقلق” لإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).