2022/07/14 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ 9 أشخاص واخماد حريق داخل بناية في منطقة شارع السعدون وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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