2022/07/14 | 12:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق متخذة كـ مكاتب تجارية بالتزامن مع تنفيذ عمليات إنقاذ تسعة أشخاص محتجزين داخل البناية في منطقة شارع السعدون وسط بغداد.

حيث استنفرت فرق الدفاع المدني فرق الإطفاء وزجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد والإنقاذ من خلال نوافذ البناية الخارجية لتنهي الفرق أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص ويخمد حريق داخل بناية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ 9 أشخاص ويخمد حريق داخل بناية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).