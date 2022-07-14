إنقاذ 9 أشخاص وإخماد حريق في بناية تجارية وسط بغداد

2022/07/14 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنقاذ 9 اشخاص وإخماد حريق في بناية تجارية وسط بغداد.وذكر بيان للدفاع المدني، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرقه، تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من خمسة طوابق متخذة كمكاتب تجارية بالتزامن مع تنفيذ عمليات إنقاذ تسعة أشخاص محتجزين داخل البناية في منطقة شارع السعدون وسط بغداد".واوضح، ان "فرق الإطفاء، استنفرت وزجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الإخماد والإنقاذ من خلال نوافذ البناية الخارجية لتنهي الفرق أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".واضاف، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية".

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