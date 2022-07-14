أمور شخصية تؤجل الإعلان عن صفقات الشرطة الجديدة

2022/07/14 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف نادي الشرطة الرياضي، أن أموراً شخصية للاعبين تؤجل الإعلان عن صفقات القيثارة الخضراء الجديدة.وقال مدير الدائرة الإعلامية لنادي الشرطة حسين الخرساني في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “كل تعاقداتنا تسيرُ وفق ما خططَ لها ووصلنا إلى مراحل متقدمةٍ مع عددٍ من اللاعبين المحليين المحترفين، وحسب المراكز التي شخّصها الملاكُ التدريبي، وعدمُ […]

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